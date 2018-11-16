Sedat Cantekin, Haber50’yi ziyaret etti

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunan Sedat Cantekin, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Nevşehir için çalışacak ve marka değerini artıracak kişinin bu göreve gelmesini arzu ettiğini kaydeden Cantekin, “Biz yıllardır teşkilatın içerisinde görevler aldık. 3 dönem Belediye meclis üyeliği görevini yaptım. Edindiğimiz tecrübelerimizi ve birikimlerimizi şehrimize yansıtmak istiyoruz. İnsanların gönüllerinin sesine aday olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum. Niyetimiz nitelikli insanlarla güzel çalışmalara imza atmak olacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 17:05