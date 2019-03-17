Seçimlere 15 gün kala Arı gibi çalışıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve AK Parti teşkilat mensuplarıyla birlikte seçim çalışmalarına devam ediyor.



Başkan Seçen ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde 15 Temmuz Mahallesi’nde Vefa Küçük Caddesi ile Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnafları, işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.



AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Nevşehir Teşkilat yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, bu ziyaretlerde esnaflarla da sohbet ediyor.



Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleştirilen seçim gezilesinde, Vefa Küçük Caddesi ile Nur Sultan Nazarbayev Caddesi boyunca vatandaşlarla da ayaküstü sohbetler yapan Seçen ve Arı, vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanıyor.