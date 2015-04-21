Seçimlerde Nevşehir’de 203 Bin Seçmen Oy Kullanacak

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Nevşehir’de 691 sandıkta, 203 bin 116 seçmen oy kullanacak. Seçmen sayısı 2011 yılında gerçekleştirilen seçimlere göre 6 bin 459 arttı.25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala Nevşehir’deki sandık ve seçmen sayıları da belli oldu. TBMM’ne 3 milletvekili gönderecek olan Nevşehir’de, 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde en fazla oy il merkezinde kullanılacak. Nevşehir merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde 260 sandık kurulacak ve bu sandıklarda 88 bin 187 seçmen oy kullanacak. Seçmen sayısının en fazla olduğu yerleşim yeri il merkezinin ardından Ürgüp ilçesi. Burada da kurulacak olan 94 sandıkta 26 bin 346 seçmen oy kullanacak. Avanos ilçesinde ise 85 sandık kurulacak ve bu sandıklarda oy kullanacak olan seçmen sayısı 25 bin 031.Ürgüp ve Avanos ilçelerinin ardından Nevşehir’de en fazla seçmene sahip ilçe 16 bin 590 seçmen ile Gülşehir. Gülşehir’i ise 13 bin 922 seçmen sayısı ile Derinkuyu, 12 bin 859 ile Acıgöl, 10 bin 953 ile Kozaklı ve 9 bin 208 ile Hacıbektaş ilçeleri izliyor.211 yılında gerçekleştirilen 24. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Nevşehir il genelinde kurulan 830 sandıkta kayıtlı 196 bin 657 seçmenden 172 bin 952’si oy kullanmıştı. Seçime katılımın yüzde 87.95 olarak gerçekleştiği Nevşehir’de AK Parti il genelinde aldığı 101 bin 920 oy ile üç milletvekili çıkarmayı başarırken MHP 30 bin 952, CHP ise 27 bin 625 oy alabilmişti.Seçimlerde Nevşehir il merkezi ve ilçelerinde kurulacak olan sandık ve oy kullanacak seçmen sayıları şu şekilde:Nevşehir Merkez -Sandık Sayısı: 260 Seçmen Sayısı 88 bin 187Acıgöl - Sandık Sayısı : 42 Seçmen Sayısı 12 bin 859Avanos - Sandık Sayısı : 85 Seçmen Sayısı : 25 bin 031Derinkuyu - Sandık Sayısı : 45 Seçmen Sayısı : 13 bin 922Gülşehir - Sandık Sayısı : 66 Seçmen Sayısı : 16 bin 590Hacıbektaş - Sandık Sayısı : 47 Seçmen Sayısı : 9 bin 208Kozaklı - Sandık Sayısı : 52 Seçmen Sayısı : 10 bin 953Ürgüp - Sandık Sayısı : 94 Seçmen Sayısı : 26 bin 346