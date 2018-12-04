Seçimin galibi: Ahmet Demir

Bundan önceki dönemde Nevşehir’de eğitim adına başarılı çalışmalara imzalar atmış ve Ankara’da Nevşehir’i en iyi şekilde temsil eden, Öğrenci Meclisi Başkanı Ahmet Demir, yapılan seçimler ile yeniden güven tazeledi. 36 oyun 22’sini alarak hizmete yeniden talip olan Ahmet Demir, 1 yıl önce bugün meclisimizin takdiri ile 15. Dönem İl Öğrenci Meclisi Başkanlığını kazanmıştık. Ve tekrardan 16. Dönemde de meclisimiz takdir etmiş, yeniden İl Öğrenci Meclis Başkanlığı görevine layık görmüştür.

Şer Odakları yıkılmış kazanan Nevşehir olmuştur. Emeği geçen, destekleyen herkese saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.” dedi.