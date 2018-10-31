Seçen, Yarım Asırlık Çiftlere Onur Ziyaretini Sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, şehir merkezinde yaşayan ve evliliklerinde 50 yılı geride bırakan örnek çiftleri eşi Derya Seçen ile birlikte ziyaret ederek, çiftlerin kısa hayat hikayesi ve eski fotoğraflarının yer aldığı kitapçıkla birlikte, içerisinde Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı, tebrik belgesi ile çeşitli hediyelerin olduğu armağan kutusunu da hediye ediyor.

İlk olarak Sümer Mahallesi’nde Ünal- Zebiha Benli çiftini eşi Derya Seçen ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, evlilikte 50 yılı geçiren çiftleri tebrik etti.

Benli çifti ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Seçen, belediye hizmetleri konusunda taleplerini de dinledi. Seçen, daha sonra Benli çiftine içerisinde Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve kahve fincanı takımının bulunduğu hediyeleri takdim etti.

Belediye Başkanı Seçen eşi Derya Seçen ile birlikte daha sonra Yeni Mahallede yaşayan İbrahim-Ayşe Çeçen ve Hamdi-Habibe Önduran çiftlerini evlerinde ziyaret ederek, ailelere tebriklerini iletti ve hediye takdiminde bulundu.

Bugüne kadar evliliklerinin 50 yılını geride bırakan ailelere yönelik gerçekleştirdikleri ziyaretlerle 12 çifti onurlandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Atilla Seçen, önümüzdeki süreçte 7 aileyi daha ziyaret ederek, proje kapsamındaki ziyaretleri tamamlayacaklarını söyledi.

Seçen, toplumun temel çekirdeğini oluşturan aile kurumunun, yaşadığımız toplum adına taşıdığı önemi ortaya koyma adına geliştirilen ‘Aile Olmak Zor Değil’ isimli projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

Seçen şöyle konuştu: “Boşanmaların çoğaldığı günümüzde 50 yıl bir yastığa baş koyan kıymetli büyüklerimizle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sağ olsunlar bizlere kapılarını açıyorlar, tatlı dilleri ve hoş sohbetleriyle bizlere uzun süreli evliliğin nasıl olması gerektiği konusunda da altın öğütler veriyorlar. Yüce Allah onlara uzun ve sağlıklı bir ömür nasip eylesin. Aile içerisinde en ufak bir görüş ayrılığının bile boşanmaları artırdığı günümüzde 50 yılı aşan bir beraberliği ortaya koyan çiftlerimiz topluma ciddi bir örnek oluşturuyorlar.”