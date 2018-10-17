Seçen, yarım asırlık aileleri ziyaret etmeye devam ediyor

Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Aile Olmak Zor Değil’ projesi kapsamında Belediye Başkanı Atilla Seçen, evliliklerinde 50. Yılını tamamlayan aileleri ziyareti sürdürüyor.

Kutlu Yolda Mutlu Aile, Mutlu Toplum sloganı ile Nevşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Aile Olmak Zor Değil’ projesi kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, evliliklerinde 50. Yılını tamamlayan ailelere yönelik ziyaretini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Seçen ,beraberinde Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Saim-Hurkuş Öncül, Yılmaz-Semiha İnce, Recep-Fatma Çölyen çiftlerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Seçen ziyaretlerde, birlik ve beraberlik içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü esasını benimseyerek evliliklerinde 50 yılı tamamlayan çiftleri tebrik etti.

Seçen, çiftlerin kısa hayat hikayesi ve eski fotoğraflarının yer aldığı kitapçıkla birlikte, içerisinde Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı, tebrik belgesi ile çeşitli hediyelerin olduğu armağan kutusunu da hediye etti.

Ailelerle sohbet eden Seçen, ailelerin belediye hizmetlerine ilişkin taleplerini de dinledi.

Belediye Başkanı Seçen, ziyaretlerde, Toplumsal hayatın sürdürülmesinde en dinamik güçlerden biri olan Aile unsurunun taşıdığı anlam ve önemin ortaya etkin bir şekilde konulmasını amaçlayan Aile Olmak Zor Değil projesinin Nevşehir’de başarı ile yürütüldüğünü belirtti.

Bu çerçevede aileleri ziyaret ederek, aile yapısının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan çiftleri onurlandırdıklarını dile getiren Seçen, önümüzdeki günlerde 10 aileyi daha ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.