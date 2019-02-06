Seçen ve Arı, Lale Sanayi Sitesinde ziyaretlerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte Lale Sanayi Sitesi’ndeki esnaf ve sanatkarları ziyaret ederek sohbet etti.

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim arı ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretlerini devam ettiriyor.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Lale Sanayi Sitesinde çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları işyerlerinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve AK Parti Nevşehir Merkez ilçe Başkanı Edip Avşar ve diğer AK Parti teşkilat yöneticileri birlikte ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, esnaf ve sanatkarlar ile sohbet etti. Çalışan işçilerle de görüşen Başkan Seçen ve AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı işletmelerde çalışan işçilerle sohbet ederek hayırlı işler dileğinde bulundular.