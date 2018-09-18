Seçen, “Şehitlerimiz ve Gazilerimiz milletimizin en değerli sembolleridir”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, şehit ve gazilerin milli birlik, bağımsızlık ve egemenliğimizin onurlu temsilcileri olduğunu dile getirerek “ Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece aziz milletimizin en değerli sembolleri olan şehitlerimiz ve gazilerimiz hafızalarımızdan asla silinmeyecektir” ifadesinde bulundu.

19 Eylül 1921’ de Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Mareşallik ve Gazilik Unvanının verilişi dolayısıyla kutlanan Gaziler Günü nedeniyle Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen bir kutlama mesajı yayınladı.

Türk Milletinin tarihin altın sayfalarında onurlu ve dik duruşu ile tüm dünya milletlerine örnek oluşturduğunu mesajında dile getiren Seçen mesajında daha sonra şunları kaydetti: “ Tarih boyunca bir ülkenin egemenliği altında yaşamayı ve teslimiyeti ret eden asil Türk Milleti, bağımsızlık aşkı ile canı ve kanı pahasına ülkesini korumuş ve kollamıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve beraberliği için kahramanca mücadelesini sürdüren Türk Milletinin kahraman evlatları, bu uğurda canını bile feda etmekten çekinmemektedir. Bu yüzden şehitlerimiz ve gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve milli birlik ve beraberliğimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin onurlu sembolleridir. Onların fedakarlığı ve kahramanlığı hiçbir zaman da hafızalarımızdan silinmeyecektir. Böylesine anlamlı bir günde gazilerimizin bu mutlu günlerini tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, sevgili vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum.”