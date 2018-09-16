Seçen, Sanayi Yolundaki Asfalt Alt Yapı Çalışmalarını İnceledi

Şehir merkezindeki ana arterler başta olmak üzere temel alt yapı ağı tamamlanan cadde, bulvar ve sokakların sıcak asfalt ile kaplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Atilla Seçen, Yeni ve Lale Sanayi Sitesi’nin de yer aldığı Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden devam eden çalışmalara ilişkin olarak bilgiler alan Seçen, geçtiğimiz günlerde bir şeridi sıcak asfalt ile kaplanan caddenin diğer şeridinde halen devam eden sıcak asfalt öncesi alt yapı çalışmalarını da yerinde inceledi.

Seçen, önümüzdeki günlerde Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki sıcak asfaltlamanın her iki şeritte tamamlanmasının ardından ,Sanayi Kavşağından Borsa Kavşağı’na kadar alanın sıcak asfalt ile kaplanacağını belirtti.