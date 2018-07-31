Seçen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun ile görüştü

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, bakanlığı ile ilgili temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun ile bir görüşme yaptı.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun’un ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Turizm ve kültürel gelişimde Kapadokya bölgesinin Türkiye’nin önemli bir merkezi konumunda bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Atilla Seçen, bakanlığın bu yöndeki çalışmalarının yerel idareler olarak her zaman desteklendiğini belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaretin anısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun’a Avanos el sanatları ürünü Nazar Ağacı motifli çini tabak hediye etti.