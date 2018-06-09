Seçen; "Kadir Gecesi'nin Feyz ve Bereketi, İnananlara Hayırlar Getirsin"

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, buhran ve sapkınlığa düşmüş insanlığa Alemlerin Rabbi tarafından gönderilen kutsal kitabımız Kuran´ı Kerim´in, inmeye başladığı gece olarak da bilinen Kadir Gecesi´nin, feyz ve bereketinin inananlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Seçen, mesajında 10 Haziran 2018 Pazar gününü 11 Haziran 2018 Pazartesi gününe bağlayan Kadir Gecesi´nin, inananlar için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Seçen, kutsal kitabımız Kur´an-ı Kerim´in Allahü Teala tarafından alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa(S.A.V.)´e gönderilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi´nin bin aydan daha hayırlı olduğunu kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, mesajında Kadir Gecesi´nin taşıdığı anlam ve manaya göre idrak edilmesi gerektiğini belirterek, bu gecenin feyz ve bereketinden tüm inananlara hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.