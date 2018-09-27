Seçen, Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki Yol Düzenleme Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki yeni konut alanlarında gerçekleştirilen ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan yol düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Atilla Seçen, Fen İşleri Müdürü Erdem Hamarat ‘dan burada yürütülen yol düzenleme çalışmalarına ilişkin olarak da bilgiler aldı.

Cevher Dudayev Mahallesi muhtarı Abdurrahman Keten’in de hazır bulunduğu incelemelerde Belediye Başkanı Seçen, düzenleme çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanması yönünde talimat verdi.

Belediye Başkanı Atilla Seçen daha sonra, Cevher Dudayev Mahallesi muhtarı Abdurrahman Keten ile muhtarlık binasında bir araya gelerek, Keten’in muhtarlık çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.