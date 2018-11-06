Seçen, Atatürk Bulvarı Üzerindeki Esnafları Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Atilla Seçen, şehrin farklı merkezlerinde çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren esnaflara yönelik ziyaretlerini devam ettiriyor.

Başkan Seçen bu günde Atatürk Bulvarı üzerinde çeşitli mesleklerde uğraş veren esnafları işyerlerinde ziyaret etti.

Seçen, esnafların belediyeden beklentileri konusunda isteklerini dinlerken, sürdürülen çalışmalara ilişkin olarak da bilgiler verdi.

Bu arada Seçen, ziyaret ettiği bir işletmede bir öğrenci ile de sohbet etti ve derslerinde başarılar temennisini iletti.