Seçen, Aksaray Caddesindeki Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi tarafından Şehitlik Köprülü Kavşağı’ndan Borsa Kavşağı’na kadar olan bölümde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarının halen devam ettiği Millet Caddesi üzerindeki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi

Seçen, Aksaray Caddesindeki Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi
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Seçen, bir süre önce Şehitlik Köprülü Kavşağı’ndan başlayıp Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde tamamlanan daha sonra Millet Caddesi üzerindeki sıcak asfaltlama öncesinde,  temel alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması için büyük bir hızlılık içerisinde çabaların harcandığını söyleyen Seçen,  alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının bulunduğu alana kadar bölümün sıcak asfaltlanmanın tamamlanacağını belirtti.

Belediye Başkanı Seçen,  daha sonra da aynı hızlılık içerisinde sıcak asfaltlama çalışmalarının Borsa Kavşağı’na kadar süreceğini ifade etti.

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