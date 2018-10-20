Seçen, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından biri olan basının, düşünce ve haber alma özgürlüğünü sağlayan etkili araçlardan biri olduğunu belirterek, kamu yararına yönelik hizmetler gerçekleştiren gazetecilerin, yerelden genele sosyal, ekonomik, kültürel alanlardaki gelişime katkı sağlamak suretiyle ülke gelişimine de doğrudan katkıda bulunduğunu belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Gazeteciliğin, bilgi, birikim ve yeteneğin etkin bir şekilde harmanlandığı önemi mesleklerin başında geldiğine mesajında işaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, gelişen ve değişen dünyanın en büyük ihtiyaçlarından biri olan iletişim, haberleşme ve toplumsal duyarlılığı ortaya koyan düşüncelerin, gazetecilerin süzgecinden geçerek okuyuculara aktarıldığını ifade etti.

Mesajında vatandaşlarımızın doğrudan bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi adına büyük emekler harcayan gazetecilerin riskli ve zor şartlar altında görevlerini yürüttüklerini dile getiren Belediye Başkanı Seçen, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından biri olan basının, düşünce ve haber alma özgürlüğünü sağlayan etkili araçlardan biri olduğuna vurgu yaptı. Seçen mesajında daha sonra şu değerlendirmelerde bulundu: “Kamu yararına yönelik hizmetler gerçekleştiren gazeteciler, yerelden genele sosyal ,ekonomik, kültürel alanlardaki gelişime katkı sağlamak suretiyle ülkemizin gelişimine de doğrudan katkıda bulunmaktadırlar. Toplumun gözü kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın haber alma hakları adına fedakarlık içerisinde çalışan basın mensuplarımız aynı zamanda demokrasimizin ve ifade hürriyetinin vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak bu özgürlüğün ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne kastı kesinlikle olmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle -zor şartlar altında halkımıza bilgi alışverişi sağlayan değerli basın çalışanı kardeşlerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”