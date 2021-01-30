NEVŞEHİR(MHA) Gülmez, "Sayın Nevşehirli hemşehrilerim. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ülke olarak pandemi nedeniyle son derece zor günlerden geçiyoruz. Esnafımız sıkıntıda, çiftçimiz üretmiş ama ürettiğini değerinde satamamış veya elindeki ürünü satamamış ve borç batağında. Emekli ve memur desen bir dokun bir ah işitiyorsun. El de yok, avuçta yok. Ülkemizde uygulanan politikalar sonucunda ekonomi, eğitim, sağlık, dış politika ve hukukta maalesef başarılı olunamamıştır. Sonuç % 24'e varan işsizlik, pahalılık ve intiharlar. Bütün bu olumsuz koşullara rağmen belediyeler vardı ve hizmetleriyle anılır. Belediyeler vardır yolsuzluklarıyla anılır. Nevşehir Belediyesi de üzülerek söylüyorum ki yolsuzluklarla anılıyor. Belediye Başkanları şehrin güvenilen ve saygın kişileridir. Rasim Arı, istifa sürecinde yaptığı açıklamaları ve davranışlarıyla halkın güvenini ve saygısını kaybetmiştir. Geçen cuma günü Ankara'ya çağrılmış ve istifası istenmiştir. O gün yaptığı açıklamada AKP'den istifa edeceğini ve bağımsız olarak görevine devam edeceğini, ertesi günde partisinden ve belediye başkanlığından ayrılmadığını, Tayyip Erdoğan'ın izinden gideceğini açıklamıştır. Bir hafta süreyle yapılan baskılar sonucunda da istifa etmek zorunda kalmıştır. İstifa gerekçesi sağlık sorunları. Buna kim inanır?. Sayın Rasim Arı dik durmalıydınız. Yolsuzluklarla mücadelenizi sonuna kadar destekliyorduk. Duyumlarımıza göre yolsuzluklarla ilgili söylenen rakamlar çok büyük. Sık sık kullandığınız bir ifade vardı. Tüyü yetmedik yetimin hakkını korumak. Baskı ve tehditlerle yetim hakkını bir tarafa bırakıp makamı terk etmeniz size yakışmadı. Size oy verenlere karşın sonuna kadar mücadele edip onlara layık olduğunuzu kanıtlamalıydınız. AKP' de biat kültürü vardır. Haklı da olsan aykırı davranış ve söylemde bulunduğunuzda sizin defterinizi kapatırlar. Nevşehir'de kimse kuşkuya kapılmasın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yolsuzlukların açığa çıkması ve kapatılmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunların hesabını soracağız. Seçimle gelen, seçimle gider. Demokrasinin de gereği budur. Tek adam rejiminde, söylemlerinde demokrasi, insan hakları, adalet ve eşitlik vardır. Ancak uygulamada tek adam ne derse o olur. Nerede demokrasi, özgürlük ve halkın iradesi?. Bundan dolayı en kısa zamanda yapılacak seçimde yolsuzluk batağında boğulmuş iktidarı layık olduğu yere göndermeliyiz. "Nereye baksan karanlık, rutubet ve ahlaksızlık" Anton Çehov" ifadelerinde bulundu.