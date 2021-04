NEVŞEHİR(MHA) Başkan Öncül, "Savunma yargı erkinin vazgeçilmez unsurudur. Güçlü Yargı Güçlü Savunma ile mümkün olabilir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması adaletin gerçekleşmesi, yargılamaya avukatların katımı ile sağlanabilir. Avukatlar vatandaşların hak ve hukuk mücadelelerinin en önemli temsilcisi konumundadırlar. Vatandaşların hak ve özgürlüklerinin sigortasıdırlar.

Demokratik hukuk düzeninin sağlanması, adaletin sağlanması ancak savunma makamı ve temsilcileri olan Avukatlarla mümkündür. Son dönemlerde, ekonomik zorlukların artması, bir kamu hizmeti olan Avukatlığın Vergisel yükümlülüklerin artması, Hukuk fakültelerinin sayısının ihtiyacın çok ötesinde artması, avukatlara yönelik saldırıların artması, gibi temel nitelikte sayılabilecek sorunlar, mesleğin sorunlarının gün geçtikçe daha da belirginleştiğini ortaya koymaktadır. Savunmanın ve avukatların yargı mensubu olarak kabul edilmesi, Kamu hizmeti olan savunma mesleğinde vergisel kolaylıkların sağlanması özellikle KDV vergisi yönünden iyileştirilmelerin sağlanması, hukuk fakültelerinde kontenjan sayılarının düşürülerek, niteliğin artırılması, avukatlık mesleğine giriş sınavının bir an evvel getirilmesi gibi değişikliklerin bir an evvel yapılması zorunluluk arz etmektedir. Yargı reformundaki değişiklerin bir an evvel uygulamaya konulması, İnsan hakları eylem planının hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Hak, Hukuk, Adalet ve Özgürlüğü savunan tüm meslektaşlarımızın avukat gününü kutluyor saygılar sunuyorum" diye konuştu.