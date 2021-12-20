Savran,"Oğluma bile sakın ha belediyede işim hazır diye düşünme dedim"

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir belediyesinin 2022 yılında hayata geçirmeyi planladığı çalışmalardan biri de Kariyer Merkezi olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 9 aylık süre içerisinde kendisinin ya da belediye de çalışan birinin yakının işe alınmadığını, Kamunun birini işe alalım da sonra bir iş uydururuz mantığı yürütmek gibi bir lüksü bulunmadığını dile getirdi.

Mühendislik öğrenimi gören oğluna dahi bu konuda önemli telkinlerde bulunduğunu da hatırlatan Nevşehir Belediye Başkanı Savran, Kariyer merkeziyle birlikte işveren ve iş arayanı buluşturmak istediklerini söyledi.

Savran, "2022 Yılı itibariyle bir kariyer merkezi kurmayı planlıyoruz. Toplumda şöyle bir sıkıntı var. Bir yandan belirli vasıflarda işçi arayan var. Öte yandan da daha fazla oranda iş arayan var. Biz öncelikle iş verenlerle bir araya gelip hangi vasıflarda, eğitilmiş eleman istediğini belirleyeceğiz. Örneğin biz şunu yapacağız kariyer merkezimizde. Bir otelciye 10 kat görevlisi gerekiyor. Biz bu merkezimizde onlarında desteğiyle 10 kişiyi eğiteceğiz ve bu kişilerin o firmada, otelde istihdam edilmesini sağlayacağız. Bazen şöyle durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Vatandaş bizden iş talebinde bulunuyor. Özel sektörden bir iş önerdiğimizde Başkanım ben belediyeden iş istiyorum. Özelden olsa ben zaten bulurdum diyor. Bende diyorum ki, belediyede bir iş imkanı olursa o işi yapabilecek bir kişiyi almak isteriz diyorum. Kamu'nun, devletin şöyle bir lüksü yok. Biz eleman alalım da sonra ona bir iş uydururuz diye bir lüksü yok. Şunu asla unutmamalıyız. Burası milletin parasının kullanıldığı bir kurum. Burayı gözümüz gibi korumalı, zarar etmeyecek şekilde yönetmeliyiz. Hiç kimsenin torpillisi, yakını dikkate alınmayacak. Geçici işçi aldık. Mülakata tabi tuttuk. Bu işi yapabileceğini bizzat kendisine sorduk ve gördük. Sonra kura çektik. 9 ayda belediyede çalışan bir kişinin yakınını dahi işe almadık. Geçici işçi alımında bile belediyede bir yakını olduğu için mülakata dahil etmediğimiz kişiler dahi oldu. Bu durum gerçekten toplum vicdanını yaralayan bir durum. Bir iş isteyeni işe almazda torpilinden dolayı birini işe alırsam ben kendime ihanet etmiş olurum. Oğluma bile sakın ha belediyede işim hazır diye düşünme dedim. Benim oğluma bile sen bırak belediyeyi kamuda çalışmayı bile düşünme dedim. Git dişinle, tırnağınla çalış ve kendi işini kur dedim. Devletimizin oturduğu yerden maaş alan mühendise değil, değer üreten mühendise ihtiyacı var. Bir Selçuk Bayraktar örneği var. Bir Tarık Kesekçi örneği var. Allah nur içinde yatırsın. O nedenle en yakınıma, oğluma aklından bile geçirme belediyede çalışmayı dedim. Liyakatı esas alacağız. Bir birim kurmaya kalktığımızda benim bir tanıdığım işe başvuru yapabilir. En nihayetinde ben 5 kuşaktır Nevşehir'liyim. İllaki tanıdıklarım arasından da belediye ye başvuruda bulunan olacaktır. Tüm hemşehrilerimiz bizim için eşittir. Bu konuya özellikle dikkat ediyorum. Vatandaşın kamuyu bir istihdam noktası olarak görmekten vazgeçmesi lazım. Devlete kafayı bir atayım da fikri yanlış. Devleti yaşat ki, insanımız yaşasın fikrini göz önünde tutuyoruz" ifadelerinde bulundu.