Savran, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı

Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenen toplantıya, 804 belediye başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katıldığı toplantı da AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de sunum yaptığı kampta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da belediye başkanlarına hitap etti.

Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Erkan Kandemir ve Hamza Dağ’ın da sunum yaptığı kampta AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, belediye başkanları ile görüşerek, taleplerini dinlediği toplantıda Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Nevşehir Belediyesi’nin 2021 yılı çalışmaları ve 2022 yılı yatırım planları hakkında bilgi verdi.