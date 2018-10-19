Savaş Benli ser verip sır vermiyor!

NEVŞEHİR(MHA) İl özel idaresi genel sekreterliği görevine geldiği ilk günden bu yana siyaseten öne çıkmama gayreti içerisinde olan Savaş Benli’nin seçimlere 5 ay kala çekimser tavrı kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.

2016 yılı sonu itibariyle il özel idaresi genel sekreterliğine atanan, genç ve dinamik çalışmalarıyla gündeme gelen Benli’nin Nevşehir belediye başkanlığı konusunda anlaşılan o ki, öncelikle AK Partiden çıkabilecek ve aday adaylığında ciddi isimleri görmek istediği gözleniyor.

Savaş Benli, 1977 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Nevşehir’de tamamladıktan sonra 1998 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığında göreve başlayarak sırasıyla Kırşehir, Yozgat, Rize ve Konya illerinde Milli Emlak Müdür Yardımcılığı, Muhasebe Uzmanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü görevlerinde bulundu. SPK tarafından açılan sınavlarda başarılı olarak “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almaya hak kazandı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında “Tezli” Yüksek Lisans yapmakta olup “Yerel Yönetimlerin Karar Verme Süreçlerine Merkezi Yönetimin Olumsuz Etkileri: İl Özel İdareleri Örneği” adlı tezi hazırlama aşamasında. İyi derecede İngilizce bilen Savaş Benli 5302 sayılı Kanunun 36’ıncı maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 16.12.2016 tarihli onayı ile Nevşehir İl Özel İdaresine, Genel Sekreter olarak atandı.