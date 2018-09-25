Şartnamedeki ilginç ayrıntı ne?

NEVŞEHİR(MHA) Söz konusu ihalenin iptalini kurumun internet sitesinden duyuran il özel idaresi; “İdaremize bağlı Nevpetaş A.Ş bünyesinde çalıştırmakta olduğumuz petrol istasyonunun kiralanmasına yönelik 17.09.2018 tarihinde yapılan ihale yeterli katılımın sağlanmaması ve gerekli rekabet şartlarının oluşmaması sebebiyle iptal edilmiştir. Bir sonraki ihale tarihi kurumumuz tarafından belirlenip duyurusu yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre ihaleyi tüm ülke genelinde yaygın akaryakıt istasyonu bulunan bir firma kazandı.

Yeni ihalenin tarihi ve şartnamesinin belli olması beklenirken, yine edinilen bir bilgiye göre ihalenin iptal edilmesine ihale şartnamesine eklenen bir madde de neden oldu. O maddeye göre ihaleye girecek firmaların sadece Nevşehir’de değil yurdun değişik illerinde de akaryakıt istasyonu işletiyor olması ve bu işte deneyimli olması hedeflenmiş. Bu duruma ister istemez Nevşehir’de akaryakıt işi ile uğraşan iş adamları da tepki göstermiş ve ihaleye giremedikleri için il özel idaresine tepki göstermişler.

Kurum yetkilileri bu konuda bir açıklama yaparlar mı bilinmez ancak, günlük karı 50 bine TL’ye ulaştığı ve il özel idaresine ciddi bir maddi kaynak sağladığı belirtilen Nevpetaş akaryakıt istasyonunun yeni ihale şartnamesinde Nevşehirli firmalarında ihaleye katılabileceği bir yaklaşımın olup olmayacağı da merak konusu.