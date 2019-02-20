Sarıaslan’dan Hükümete Züğürt Ağa benzetmesi

NEVŞEHİR(MHA) Hükümetin Züğürt Ağa misali, tarlasını, varını yoğunu satıp şehre gelip domates, patlıcan satar duruma gelmesinin en büyük nedenlerinden birinin mazot ve diğer girdi fiyatlarına yapılan zamlar olduğunu söyleyen CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan, tanzim satışların bu soruna çözüm getiremeyeceğini savundu.

Sarıaslan, “Hatırlarsanız bu tanzim satışları ilk biz başlatmıştık. O zamanlar bunlar komünist işidir kapatılması gerekli demişlerdi. Bunlar geçici çözümler ve bunlarla bir yere varılması mümkün değil. Züğürt Ağa isimli bir film vardı. Ağa köydeki tarlayı, tapanı satmış bitirmiş. Şehre gelip domates, patlıcan, biber diye sebze satardı. Bu hükümetin hali de böyle. İflasın eşiğine gelmiş, yaptığı tek iş domates, patlıcan satmak. Hükümet domatesin, biberin, patlıcanın pahalılık nedenini üreticiye bağlıyor. Bunları pahalıya satanlara bağlıyor pahalılığı. Oysa siz % 70’e yakın benzine zam yapmışınız. Girdi maliyetleri artınca ister istemez bu durum tüketiciye de yansıyacak. Mersin’den, Antalya’dan mazotun 3 liraya alıp getirdiğiniz dönemle, 8 liraya aldığınız dönem aynı olabilir mi?. Siz gübreye o kadar zam yapmışınız. İstese de istemese de bu zammı ürettiği mala yansıtacak. Bunlar vatandaşı seçime kadar aldatmak istiyorlar. Bu zamlar olmaya devam edecek. Bu zamlardan kurtulmanın yolu köylüyü, çiftçiyi kalkındıracaksınız. Hükümetin ithal ürünlere verdiği milyarlarca dolar ortada. Oysa çiftçiye yaptığı yardım 14 Milyar dolar. Eğer yurt dışından ithal edilen para çiftçinin yatırımına harcansaydı şu an düştüğümüz durum ortaya çıkmazdı. Hükümetin yapması gereken acilen tarım politikalarını yeniden gözden geçirmek. Çiftçi şu an borç batağında. % 80’e yakını borçlu. Çiftçiyi bu konuda rahatlatmak gerek. Tarım ürünlerini ihraç eden bir ülke olmalıyız” açıklamalarında bulundu.