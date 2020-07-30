Sarıaslan, "Sağlık ve huzur dolu nice Bayramlar dilerim"

Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği zamanlardır.



Cennet vatanımızda kaynaklarının adil paylaşıldığı, kimsenin yoksulluk ve sefalet içinde olmadığı, üretimin tüketimden fazla olduğu, emeğin değer bulduğu, hak, hukuk, adalet ve eşitliğin hakim olduğu, güvenlik kaygısı ve gelecek endişesinin taşınmadığı, terör ve şiddetin son bulduğu, herkesin birlik ve beraberlik içinde yaşadığı nice bayramlara erişmek umuduyla; aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle; Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve huzur dolu nice Bayramlar dilerim.



Av.Faruk SarıaslanNevşehir Milletvekiliİçişleri Komisyon Üyesi