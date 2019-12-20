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Sarıaslan'dan "Göreme" kararına iptal davası

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanı milli park statüsünden çıkaran kararın iptali için Danıştay'a dava açtığını bildirdi.

Nevşehir 20.12.2019, 15:57
Sarıaslan'dan "Göreme" kararına iptal davası
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CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanı milli park statüsünden çıkaran kararın iptali için Danıştay'a dava açtığını bildirdi.

Sarıaslan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 22 Ekim 2019 tarih ve 3092 sayılı resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park statüsünden çıkarıldığını söyledi.

Sarıaslan, Nevşehir milletvekili olarak Kapadokya bölgesinin tahrip edilmemesi ve doğal yapısının bozulmaması adına bu kararın iptali için Danıştayın ilgili dairesine dava açtığını açıkladı.

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