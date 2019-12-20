Son Dakika
Sarıaslan'dan "Göreme" kararına iptal davası
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanı milli park statüsünden çıkaran kararın iptali için Danıştay'a dava açtığını bildirdi.
Nevşehir 20.12.2019, 15:57
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanı milli park statüsünden çıkaran kararın iptali için Danıştay'a dava açtığını bildirdi.
Sarıaslan, Nevşehir milletvekili olarak Kapadokya bölgesinin tahrip edilmemesi ve doğal yapısının bozulmaması adına bu kararın iptali için Danıştayın ilgili dairesine dava açtığını açıkladı.
8°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:44
|İkindi
|15:09
|Akşam
|17:30
|Yatsı
|18:53