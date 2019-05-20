Sarıaslan, Arı’yı ağır sözlerle eleştirdi

NEVŞEHİR(MHA) İl Başkan Yardımcısının yaptığı basın açıklaması ve Avanos Belediye Başkanının tweetine verdiği yanıtlarla Başkan Arı’yı eleştiren CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, “İl Başkan Yardımcımızın yaptığı bir basın açıklamasının ardından Belediye Başkanı bir tweet atmış. Atmış olduğu bu tweette hesap soracağını söylemiş. Nevşehir halkı onu hizmet yapması için seçti. Kabadayılık yapması için seçmedi. Yine aynı belediye başkanı bizim Avanos Belediye Başkanımızın attığı tweet üzerine ayaklarınıza sıkarız demiş. Sen pavyon kabadayısı mısın?. Vatandaş sana hizmet için oy verdi. Nevşehir’e hizmet yapacaksan seninle beraberiz. Tehdit edeceksen senin kadar tehditkarız” dedi.