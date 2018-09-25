Saraıaslan gözden ırak, basından uzak

NEVŞEHİR(MHA) Ne zaman Nevşehir’e gelip, hangi siyasi çalışmalarda bulunduğu merak edilen CHP Milletvekili Sarıaslan’ın gündeme ilişkin kendisine sorulmadıkça bir değerlendirmede bulunmaması da dikkatlerden kaçmış değil.

Kızılırmak’taki kirliliği meclis gündemine taşıyacağı haberlerinin ardından ortalarda gözükmeyen CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’dan röportaj amaçlı randevu talebinde bulunan basın mensubunu da anlam verilemez tutumu oldukça ilginç.

Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlediğini ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğunu söyleyen Sarıaslan’ın o basın toplantısına kendisinden randevu talep eden gazeteciyi davet etmemesi de oldukça tuhaf.

Seçimler öncesinde düzenlenen basın toplantılarına ve kahvaltıya az sayıda basın mensubu katıldığı için tepki gösteren İl Başkanının düzenlenen basın toplantılarını duyururken artık basın mensubu mu ayırdığı ise merak konusu.

Bu arada CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan en son Hacıbektaş ilçesindeki aşure programında görülmüş. CHP Merkez ilçe başkanının sosyal paylaşımında Sarıaslan İl Başkanı Gülmez ile aşure programına katılarak Hacıbektaş belediye başkanı ve ilçe kaymakamını makamlarında da ziyaret etmiş.