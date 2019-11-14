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Şanlıurfa Sıra Gecesi Hafta Sonu Nevşehir’de

Nevşehir’i kültür ve sanatın en önemli merkezlerinden biri haline getirmek için önümüzdeki dönemde birçok ulusal ve uluslararası etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanan Nevşehir Belediyesi, hafta sonu Şanlıurfa Sıra Gecesi Ekibini Nevşehirliler ile buluşturacak.

Nevşehir 14.11.2019, 09:55
Şanlıurfa Sıra Gecesi Hafta Sonu Nevşehir’de
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Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 1.’si düzenlenecek olan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında ilk program 17 Kasım 2019 Pazar günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tekin Tatar eşliğinde Şanlıurfa Ateşi Sıra Gecesi Grubunun sahne alacağı program akşam saat 19.30’da başlayacak.

Şanlıurfa yöresine ait türkülerin ve halk oyunları gösterilerinin sergileneceği program da ayrıca katılımcılara çiğ köfte ikramı yapılacak.

Nevşehirlilerin büyük ilgi göstermesinin beklendiği programa dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

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