Sanayide İş Yerine Ateş Eden Şahıslar Yakalandı

Yeni Sanayi Sitesinde meydana gelen İş Yerine Tüfekle Ateş Edilmesi Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme ve 6136 SKM olayı ile ilgili Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan başarılı çalışmalar neticesinde şüpheliler A.S., R.G. ve T.Ö. kısa sürede tespit edilerek yakalanmış;

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları üzerine gözaltına alınan şahısların yapılan aramalarında T.Ö. isimli bayan şahsın üst aramasında iç çamaşırının içine gizlenmiş halde 5 adet folyoya sarılı 5.49 gram metamfetamin ile 1 adet alüminyum folyoya sarılı 3.88 gram esrar ele geçirilmiş,

Şüpheli R.G.’nin olayda kullanmış olduğu seri numarası kazınmış kısa dipçikli 12 Cal. Av tüfeği ve 4 adet av fişeği 68 plakalı aracın içerisinde bulunarak muhafaza altına alınmıştır.

kamera incelemesinde olaydan sonra olayın müştekisi A.E.S. isimli şahsın iş yerinden elinden tüfekle çıktığının tespit edilmesi üzerine 1 adet tüfek muhafaza altına alınmıştır.

A.S. ve T.Ö. isimli şüpheli şahıslara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan Adli işlem yapılmış;

A.S., R.G. ve T.Ö. isimli şahıslar “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Ve Mala Zarar Verme” 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununa Muhalefet Etmek” suçlarından Adli İşlem yapılmıştır.