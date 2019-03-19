'Sanayicimizin sorunlarını biliyoruz ve çözeceğiz'

NEVŞEHİR(MHA) İYİ Parti ve CHP’li yöneticilerle birlikte ziyaretlerini devam ettiren İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Özkan, hemen hemen büyük bir çoğunluğunu tanıdığı sanayicilerden seçimde kendisine destek istedi.

Nevşehir sanayicisinin sorunlarını yakından bildiğini kaydeden İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Özkan, “Sanayicimizin içerisinde bulunduğu başta ekonomik sıkıntıları olmak üzere pek çok konudaki çözüm bekleyen sorunlarını biliyoruz. Allah nasip ederse göreve seçilirsek bunları bizzat sanayicilerimizle bire bir istişare ederek çözüme kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.