Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Dönmez’den Valilik Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Çetin Ali Dönmez, Valilik ziyaretlerinde; Vali İlhami Aktaş tarafından karşılamanın akabinde Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Valilik Makamına geçildi.

Vali İlhami Aktaş’tan bilgiler alan Bakan Yardımcısı Sayın Çetin Ali Dönmez, Nevşehir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“İlimizde kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Aktaş ise, ziyaretin anısına Bakan Yardımcısı Sayın Çetin Ali Dönmez’e, Kapadokya yöresine ait el sanatlarından Halkalı Hitit takdim etti.

Bir süre sohbetin ardından ziyaret sona erdi.

Ziyarete; AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut’ta katıldı.