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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Dönmez’den Valilik Ziyareti
Nevşehir’de düzenlenecek olan programlara katılmak üzere ilimize teşrif eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Çetin Ali Dönmez, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
Nevşehir 07.02.2020, 20:45
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Çetin Ali Dönmez, Valilik ziyaretlerinde; Vali İlhami Aktaş tarafından karşılamanın akabinde Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Valilik Makamına geçildi.
Vali İlhami Aktaş’tan bilgiler alan Bakan Yardımcısı Sayın Çetin Ali Dönmez, Nevşehir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Bir süre sohbetin ardından ziyaret sona erdi.
Ziyarete; AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut’ta katıldı.