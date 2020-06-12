Sanayi Bölgesinde Görüntü ve Çevre Kirliliğine Müsaade Edilmeyecek

Temiz Şehir Nevşehir sloganıyla Nevşehir’i Türkiye’nin en temiz şehri yapmak için kentin tüm bölgelerinde adeta bir temizlik seferberliği ilan eden Nevşehir Belediyesi, sanayi bölgesinde de etkin bir çalışma yürütüyor.

Bir süre önce bu bölgedeki boş arazilerde bulunan inşaat atıkları ve molozları iş makineleri kanalıyla temizleyen Nevşehir Belediyesi, boş araziler, yol kenarları ve yeşil alanlara konulan ve görüntü ve çevre kirliliğine neden olmanın yanı sıra tehlike arz eden hurda, araç gereç, kamyon kasası ve kullanım dışı malzemelerin kaldırılması için denetimlerini sıklaştırdı.

Sanayi bölgesindeki işyerlerinin kullanım alanı dışındaki alanlarda bulunan bu tür malzemelerin Nevşehir Belediyesi tarafından kendilerine gösterilen alana kaldırılması hususunda uyarılan bu esnaflar için süre verildi.

Sahipleri tespit edilemeyenleri Zabıta Müdürlüğü gözetiminde kaldıracak olan belediye ekipleri, sahipli olan ancak verilen sürede kaldırılmayan hurda, araç gereç ve kullanım dışı malzemeler için sahiplerine idari para cezası uygulayacak.

Belediye yetkilileri, bundan sonraki süreçte de şehrin diğer bölgelerinde olduğu gibi sanayi bölgesinde de asla görüntü ve çevre kirliliğine müsaade edilmeyeceğini belirtti.