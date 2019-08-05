Şampiyonların Kolejinde 2020 Üniversite Hazırlık Kursları Başladı

ŞAMPİYONLARIN KOLEJİNDE 2020 ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSLARI BAŞLADI.

Altınyıldız Koleji’nin 12.sınıflara yönelik hazırladığı yaz dönemi Üniversite hazırlık kursları başladı.

Altınyıldız Koleji 2019 Üniversite Hazırlık Kursları başladı.05 Ağustos 2019 Pazartesi günü başlayan tüm 12.sınıf öğrencilerine yönelik yaz kursları toplam 5 hafta boyunca devam edecek.19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 11.sınıflar Hazırlık Kursları başlayacak.

Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri, Türkçe, Tarih ve Coğrafya branşlarında öğrencilerin alanlarına göre düzenlenen okul kurslarına, öğrenciler büyük ilgi göstermektedir.2019 Üniversite Sınavlarında Nevşehir birinciliklerini ve Türkiye derecelerini kazanan Altınyıldız Liseliler, 2020 Üniversite hazırlık kurslarına başladılar.

12.sınıfa geçen Altınyıldızlılar her yıl olduğu gibi 2020Üniversite Sınavlarında da Türkiye ve Nevşehir derecelerini elde etmek için tempolu bir şekilde çalışıyorlar. Altınyıldız Üniversite Hazırlık kurslarında, öğrencilere Altınyıldız Koleji ve Ulusal Test yayınları desteği veriliyor.Şampiyonların Koleji Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi yöneticileri;

“Yaz kurslarının ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca da Altınyıldız Kolejli öğrencilerini hafta içi ve hafta sonu kursları ile desteklemeye devam edeceğiz. 12.sınıflar sınav takvimine göre uygulayacağımız TYT ve AYT denemeleri, tarama sınavları, İl geneli ve Türkiye geneli sınavlar ile öğrencilerimiz, hem eksiklerini hem de genel sıralamadaki yerlerini görebilecekler.

Her yıl olduğu gibi, Sınav sonuçlarını Rehberlik Büromuz ve Ölçme Değerlendirme Servisimiz ile değerlendirerek, ihtiyacı olan öğrencilerimize bireysel ya da grupla etüt çalışmaları planlayarak, soru çözme saatleri ile eksiklerinin giderilmesi ve pekiştirme çalışmaları yapacağız.

Öğrencilerimizin, 12. sınıfa dek kazandıkları akademik ve sosyal becerileri ve başarıları taçlandırarak üniversite sınavında ailelerini ve okulumuzu gururlandıracaklarına inanıyor, onları 2020 yılında hedefledikleri mesleklere ulaştırmak üzere bu önemli süreçte birlikte ilerliyoruz.

2019 Üniversite Sınav sonuçlarında rekor başarı kazanan Altınyıldız Kolejliler büyük bir moral ve motivasyonla, 2020Üniversite Sınavlarına hazırlanmaya başladılar.

Yıllardır Nevşehir’de il birincilikleri kazanarak Türkiye’nin en seçkin Üniversitelerine öğrencilerini gönderme başarısı gösteren, bölgemizin en iyi ve en tecrübeli yönetici veöğretmen kadrosu olan, Altınyıldız Koleji Öğretmen Kadrosu 2019 üniversite sonuçlarıyla büyük bir gurur yaşamaktadır.

Bir an bile durmayacağı, bizlere emanet edilen gençleri en iyi düzeye ulaştırma gayreti içerisinde olacağız.”dediler.

Altınyıldızlılar her yıl kazandıkları başarıları 2019 Üniversite Sınavlarında daha da yukarılara taşımanın mutluluğunu yaşarken,2020 Üniversite Sınavlarında daha büyük başarılara ulaşma hedefindeler.

Her yıl olduğu gibi Altınyıldız Kolejliler geceli gündüzlü öğretmenleriyle, öğrencileriyle ve velileriyle karınca misali çalışarak başarıya bir adım önde doğru koşmaya devam etmektedir.