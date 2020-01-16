Şampiyon Doğa Koleji!

2020 yılına hızlı giriş yapan Doğa Koleji Yüzme Takımının İl ŞAMPİYONLUĞU ile başlayan başarı yolculuğu 15.01.2020 günü kız voleybol takımının ŞAMPİYONLUĞU ile devam etti.

Her alanda kaliteyi ve başarıyı esas alan Doğa Koleji Nevşehir’de eğitim çıtasını yukarılara taşımaya şimdiden aday olduğunu gösterdi.

Yüzmede ve Voleybolda, bölge müsabakalarında şehrimizi temsil edecek olan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.