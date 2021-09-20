Salgın tedbirleri denetleniyor

NEVŞEHİR(MHA) Ziyaretlerinde koronavirüs ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirleri inceleyen İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, idareci ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek yüz yüze eğitim hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Demir, "Salgın tedbirleri ile ilgili her türlü önlemi alıyor ve sevgili öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde yüz yüze devam etmeleri için tüm ekibimizle alanda oluyoruz. Hep birlikte sağlıklı bir şekilde okullarımızı açık tutacağız. Okullarımızda maske, dezenfektan gibi ihtiyaçlarımız Müdürlüğümüz tarafından anında karşılanmaktadır. Bu vesileyle, hepimizin payına görevler düştüğünü hatırlatıyor; kıymetli yavrularımız için alınan tüm tedbirlere uymamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Kıymetli öğretmenlerimizin toplumumuza da örnek olmaları açısından aşı olmalarını önemsiyoruz. Aşı olmayan öğretmenlerimizden de PCR testlerini talep ediyor, bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz." dedi. Okul içerisinde ve çevresinde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve gerekli hassasiyetin gösterilmesinden dolayı memnuniyetini ifade eden Demir, idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. İlimizde salgın tedbirleri kapsamında; her hafta tüm okullarımız İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, 6 Şube Müdürü ve 2 Müfettişi tarafından denetlenmekte, alınması gereken tedbirlerle ilgili rehberlik yapılmakta ve gözlemlere dair raporlar çıkarılmakta. Bu sıkı denetim ve okullarda idareci, öğretmen ve yardımcı personellerin özverili çalışmalarıyla okulların kapısını hep açık tutacağız.