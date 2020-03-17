Salaş’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu belirten Salaş, bu destanı yazan binlerce şehidimizin en kutsal varlıklarını, canlarını feda ederek "Çanakkale Geçilmez" diyerek düşmanları bozguna uğrattıklarını söyledi.
NTB Başkanı İbrahim Salaş mesajında, Birinci Dünya Savaşı’nın en kritik aşamalarından biri olan Çanakkale Savaşları ve Türk milletinin binlerce şehit vererek elde ettiği zafer, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir.
Çanakkale’de başarıya ulaşan kolektif ruh göstermiştir ki, dünyada bu milletin var oluş iradesini kıracak hiç bir güç yoktur. Çanakkale’de ortaya konulan bu sarsılmaz Vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. İnanıyorum ki o yüksek ruh, o millet olma şuuru, o vatan sevgisi bu topraklar üzerinde ebediyen var olacaktır” ifadelerini kullandı.
Bizler hayatımızın her anında, bu vatan için canlarını, mallarını, sağlıklarını ve rahatlarını feda eyleyen ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu günümüzü bizlere hediye edenlere olan minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız.
Çanakkale Zaferinin genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize borcumuz olduğu kadar, geleceğimizin de teminatıdır.
Türk Milleti vatanları uğruna canlarını hiçe sayarak bağımsızlığımızın mimarları olan şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, onların bizlere bıraktığı kutsal mirasa her zaman sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.