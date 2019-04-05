Salaş’dan 5 Nisan Avukatlar Gününü Mesajı

5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, tüm avukatların gününü tebrik ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Avukatlar tarafından yapılan savunmanın yargının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Salaş, ileri bir demokrasiye ulaşmanın yolunun hukuka duyulan güvenle elde edilebileceğini söyledi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş, "Avukatlar, ihtiyaç duyduğumuz savunma hakkının temsilcileridir. Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Avukatlarımız, toplumumuzun huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için gerekli olan adaletin sağlanmasında önemli bir yere sahiptirler. Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.