Salaş, yeniden Gümrük AŞ. Başkanı seçilen Parmaksız’ı tebrik etti

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilen NTSO Başkanı Arif Parmaksız için tebrik mesajı yayımladı.NTB Başkanı İbrahim Salaş mesajında; "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin en Büyük Şirketi olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilen Şehrimizin medar-ı iftiharı, değerli hemşehrimiz ve Başkanımız M. Arif Parmaksız'ı kutluyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.Başkan Salaş, "Gerek NTSO Başkanlığı gerekse, Gümrük ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak M. Arif Parmaksız’ın gümrük kapılarını yenileme projelerinin yanı sıra bir çok önemli hizmetlere imza attığını belirterek, gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayıda şahsım ve Borsamız olarak teşekkür ediyorum." ifadelerinde bulundu.