Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de en önemli işbirlikçi kurumları arasında yer aldığı Enflasyonla Mücadele Programı’nı desteklediklerini ifade ederek, “Başta Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir iş dünyası olarak üzerimize düşen görevlerin farkındayız ve yerine getirmeye hazırız” dedi.

Salaş: "Ülkemiz kazanırsa, hepimiz kazanırız."

NTB Başkanı İbrahim Salaş açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Nevşehir Ticaret Borsası olarak biz de aktif destek veriyoruz." dedi.

Topyekün yapılacak bu mücadelede tüm iş insanlarının elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Salaş, "Hepimizin önceliği vatandaşlarımızın kazanması ve ülkemizin birlik beraberlik içinde şahlanarak yoluna devam etmesi olmalı. Vatandaşın kazandığı yerde mutlaka ekonomi de canlanacaktır. " ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programı’na en önemli desteği Türk iş dünyasının ve KOTO’nun çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu vermiş, “81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Yaptığı açıklamayla Enflasyonla Mücadele Programı’nı değerlendiren NTB Başkanı İbrahim Salaş, “Devletimiz ve Türk özel sektörünün el ele vererek başlattığı iktisadi mücadele ülkemiz ekonomisinin geleceği için hayati önem arz etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ve Sayın Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu, her zaman olduğu gibi bir kez daha tüm oda ve borsa camiasıyla birlikte büyük bir sorumluluk üstlenmiş, ‘Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır’ diyerek, göreve çağırmıştır. Bizler de Nevşehir Ticaret Borsası olarak başta devletimizin ve birliğimizin bizlere duyduğu güvenin farkındayız. Bu güven temelli görevlere de hazırız. Enflasyonla Mücadele Programı’nı destekliyor, üyelerimizin en geniş şekilde katılımı için çalışacağımızı da ifade ediyoruz” dedi.

Başkan Salaş ayrıca, “Üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan Oda üyelerimizin İndirim Kampanyasına katkıda bulunması önem arz etmektedir. Tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılması tavsiye edilirken, Enflasyonla Mücadele Programına katılan ve indirim yapan üyelerimizin tespit edilerek TOBB’ne bildirileceğinden Enflasyonla Mücadele Programına katılarak indirim yapan üyelerimizin en kısa sürede Borsamız ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.” dedi.

İletişim: 0 384 212 81 03

Ayrıntılı bilgi için: https://enflasyonlamucadele.org.tr