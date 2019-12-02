Salaş, TATSO Genel Kurulu’na katıldı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Salaş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte, Berlin'de gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.​ Genel Kurul’da, Türk ve Alman iş insanları bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, "TOBB, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, Türk-Alman TSO ve Alman-Türk TSO işbirliğinde Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen toplantımızın ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet, Almanya programı çerçevesinde Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Sayın’ı da ziyaret etti.

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