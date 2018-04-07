Salaş'tan Polis Haftası Kutlama Mesajı

Salaş mesajında şu görüşlere yer verdi: “Ülkemiz genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de, 04-10 Nisan tarihleri arasındaki hafta "Polis Haftası", 10 Nisan günü de "Polis Günü" olarak kutlanacaktır.

Toplumumuzun asayişini sağlama ve suçlularla mücadele edip, onları adalete teslim ederek, önemli bir görevi yerine getiren, toplumumuzdaki huzur ve güven ortamını tesis eden Polis Teşkilatımızın, bu anlamlı haftası ve "Polis Günü", İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.



"Polis Haftası" içinde düzenlenen etkinliklerin, Polis-Halk işbirliğinin sağlanması, bu mesleğin ve yapılan hizmetlerin toplum yaşamı için öneminin vurgulanması, bu hizmetin daha çağdaş ve verimli şekilde icra edilebilmesi için polisimize bir mesaj verilmesi bakımından da büyük önemi bulunmaktadır.



Polis Teşkilatımız, 173 yıldan beri bu anlamlı ve ulvi görevi başarıyla yerine getirmek suretiyle, gerek yurt içinde gerek yurt dışında ki sorunlu bölgelerde başarılı görevler yaparak, Milletimizin gönlünde hak ettikleri yeri almış bulunmaktadırlar.



Emniyet Teşkilatımız, Polis-Halk işbirliğini sağlayarak ve halkımızın nezdinde gereken güveni tesis ederek, yerine getirdikleri bu görevlerini, bundan böyle de Milletimizden aldıkları güç ve destekle, başarıyla yerine getireceklerine içtenlikle inanıyorum.



"Polis Haftası" ve "Polis Günü" nedeniyle, bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyorum. Aile bireyleriyle birlikte, sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını feda ederek şehit olan tüm Emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet dilerken, onların yakınlarına, kahraman gazilerimize, emniyet teşkilatımızdan emekli olanlara esenlikler diliyorum.” İfadelerini kullandı.

