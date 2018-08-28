Salaş'tan Hisarcıklıoğlu ve Parmaksız'a Teşekkür Mesajı

NTSO Başkanı M.Arif Parmaksız'ın teklifi ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun destekleri ile İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, kendisini bu göreve layık gören TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve NTSO ve GTİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'a teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda TOBB kontenjanından, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş yaptığı açıklamasında; "Ülkemiz ve ilimiz iş dünyasını en iyi şekilde ulusal ve uluslararası her platformda temsil etmenin gayreti içine olacağını ifade etti. "

Salaş değerlendirmesinde, “Sayın Başkanımız Hisarcıklıoğlu ve Parmaksız'a bu önemli hizmete bizleri layık gördükleri için öncelikle teşekkür ediyorum. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) platformunda Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek, ilimiz yatırım imkanlarının da ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirilmesine öncülük edeceğiz. Nevşehir Ticaret Borsası’nın böyle üst düzey bir platformda temsil edilecek olmasından büyük bir mutluluk duymaktayım. Camiamıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.