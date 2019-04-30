Salaş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken, yayımladığı mesajda "Emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak, tüm emekçilere refah, sağlık ve mutluluk temenni ediyorum" dedi.

Salaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: "İşçi ve işveren çalışma hayatımızın birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsurudur. Girişimci ve sanayici olmadan emekçilerimiz, emekçi kardeşlerimiz olmadan da bizler tek başımıza bir şey ifade etmeyiz.

Dolayısıyla Türkiye eğer kendisine büyük hedefler seçmişse, milli gelirini artırmak istiyorsa, daha müreffeh daha güzel günler görmek istiyorsa bunun yolu birlik ve beraberlikten geçer. Çalışanlarımızın hakları ve emekleri, hepimizin üzerinde titizlikle durduğu ve her zaman saygı göstermek zorunda olduğumuz değerlerdir. Bu vesileyle Türk iş dünyası adına, alın terleriyle ülkemizin, çocuklarımızın geleceğine büyük katkılar koyan bütün emekçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eder, selam ve saygılarımı sunarım."