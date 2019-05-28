Salaş: 'Kapadokya Alan Yönetimi Nevşehir'e Hayırlı Olsun'

TBMM Genel Kurulunda 56 sıra sayılı Kapadokya Alan Yönetimi Hakkında Kanun Teklifi'nin 23 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmasının ardından Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, bir teşekkür mesajı yayınladı.

NTB Başkanı Salaş; “Kapadokya Alan Başkanlığı'nın Nevşehir'imize, Kapadokya Bölgemize, Ülkemize ve turizmcilerimize hayırlı olsun" dedi.

Salaş açıklamasında; "Yılda ortalama 3 milyon turistin ziyaret ettiği Kapadokya'mızın korunarak, gelişmesi ve planlanması adına Kapadokya Alan Yönetimi Yasası için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a; Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan’a, Nevşehir Valimiz Sayın İlhami Aktaş’a, Nevşehir Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Açıkgöz, Sayın Yücel Menekşe ile Sayın Faruk Sarıaslan’a ve tüm emeği geçenlere şahsım, üyelerim ve Nevşehir adına teşekkür ederim.” dedi.