Salaş, İlk 500'e giren NEVSAÇ firmasını kutladı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), kamuoyu ile paylaştığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre. Nevşehir firması Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. 448. sırayla yer aldı.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Nevşehirli NEVSAÇ firmasını başarılarından dolayı kutladı.

Salaş, Nevsaç firmamız Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alarak kentimizin yüz akı olduklarını söyledi.

Nevşehir'den sadece bir firmanın yer bulduğu liste hakkında değerlendirmede bulunan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşu listesine üst üste altıncı kez giren Nevşehir firmasını tebrik etti.

NTB Başkanı İbrahim Salaş açıklamasında, 2019 yılında açıklanan listede yine Nevşehir'den tek firmanın yer aldığını söyledi.

Başkan Salaş, "Nevsaç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Öbekli’nin şahsında, şirketini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.