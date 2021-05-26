Salaş, ilk 500'e giren NEVSAC firmasını Kutladı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), kamuoyu ile paylaştığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2020 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre. Nevşehir firması Nev Sac Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. 340. sırayla yer aldı.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Nevşehirli NEVSAC firmasını başarılarından dolayı kutladı.

Salaş, Nevsac firmamız Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alarak kentimizin yüz akı olduklarını söyledi.

Nevşehir'den sadece bir firmanın yer bulduğu liste hakkında değerlendirmede bulunan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşu listesine üst üste yedinci kez giren Nevşehir firmasını tebrik etti.

NTB Başkanı İbrahim Salaş açıklamasında, 2020 yılında açıklanan listede yine Nevşehir'den tek firmanın yer aldığını söyledi.

Başkan Salaş, "Nevsac Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Öbekli’nin şahsında, şirketini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.