Salaş'dan AK Parti İl Başkanı Kemikkıran'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunduğu heyet, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden İl Başkanı Ali Kemikkıran , konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Sivil Toplum Kuruluşları ile uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Amaçlarının toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Nevşehir’e hizmet etmek olduğunu belirten Kemikkıran, “Nevşehir için herkese bir iş düşüyor. Hep birlikte Nevşehir’e daha iyi neler yapabiliriz diye istişareler yapmalıyız, sizler bir işin bir ucundan, bizlerde siyasiler olarak, diğer ucundan tutmalıyız” dedi.

Ziyarette, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Seçen, Ali Aslan, Ziya Yüksel ve Sunay Özdemir'de hazır bulundu.

Sohbet şeklinde gerçekleşen ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ardından son buldu.