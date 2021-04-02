Salaş'dan AK Parti İl Başkanı Kemikkıran'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunduğu heyet, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunduğu heyet, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden İl Başkanı Ali Kemikkıran , konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Sivil Toplum Kuruluşları ile uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Ziyarette, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Seçen, Ali Aslan, Ziya Yüksel ve Sunay Özdemir'de hazır bulundu.
Sohbet şeklinde gerçekleşen ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ardından son buldu.