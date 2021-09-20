Şahinler ve Mazı'da sel zararları gideriliyor
Nevşehir İl Özel İdaresi ekiplerince Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler ve Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köylerinde selden dolayı zarar gören yerlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.
NEVŞEHİR(MHA) Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala - Kuyulutatlar Köyleri arası yol çalışmaları devam ediyor.
Hacıbektaş ilçesine bağlı Köşektaş, Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce ve Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köylerinde yama çalışmaları sürüyor.
Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören, Yeniyaylacık; Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa ve Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşıklar Köylerinde meydana gelen içme suyu hattı tıkanıklıkları açılmış, temizlenmiş ve köylere yeniden su verildi.
Merkez ilçeye bağlı Alacaşar, Özyayla; Acıgöl ilçesine bağlı Topaç; Avanos ilçesine bağlı Topaklı; Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala, Kuyulutatlar; Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık Hacıbektaş ilçesine bağlı Akçataş, Aşağıbarak, Büyükburunağıl, Karaova; Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar, Merdanali, Kanlıca ile Ürgüp ilçesine bağlı Cemil ve Şahinefendi Köylerinde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi.