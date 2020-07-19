Şahinefendi'li çiftçinin feryadını kim duyacak?

NEVŞEHİR(MHA) Çiftçi Halil İbrahim Yavuzer, "1996 Yılından beri su kuyularımızı devlet kurmuştu. Daha sonra sulama kooperatifine devir oldu. Ve şuna kadarda kooperatif bünyesinde çalıştırılıyordu. Kooperatif borçlarından dolayı elektriğimiz açılmadı. 40 bin metre karelik arazim var. Burası DSİ sahasında bulunduğu için kuyu açtırmadılar. Bende yeni kuyu açmaya başladım. Ancak su çok zayıf geldi. O esnada da ben 160 dekar arazide fasulye ve patates ekimi yaptım. Bu arada Amcaoğlum benim araziden sana elektrik vereyim dedi. Saat koyalım elektriği buradan al dedi. Saatimizi koydurduk. 2 bin 670 metre kablo çektirdik. Su kuyumuzu bu elektrikle çalıştırdık. Mahsulümüzün birinci suyunu verdik. Bu esnada bizim köyümüzden bir kişi bu durumu şikayet etmiş. MEDAŞ gelerek bu hattımızı kullanamayacağımızı belirtti. Konya'da ve Türkiye'nin bir çok ilinde bu tür uygulamalar var. Sonuçta biz kaçak elektrik kullanmıyoruz. Şikayet olması üzerine böyle bir uygulamanın yapıldığı, yoksa bu duruma izin verebileceklerini belirttiler. Bir şikayet yüzünden 11 nüfuslu iki ailenin ekmeğine taş kondu. Biz Milletvekilleriyle de görüştük. Sayın Mustafa Açıkgöz ve Sayın Yücel Menekşe'ye ile de görüştük. Derdimize çare olan olmadı. Şahinefendi köyünde bu konuda tek mağdur olan kişi benim. Yetkililerden ve MEDAŞ'tan mağduriyetimin giderilmesini ve elektriğimin verilmesini istiyorum" dedi.