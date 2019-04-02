Başkan Çevik, Vali Aktaş’a, derneğin amacı ve faaliyetlerinin yanı sıra Yeşilay’ın Türkiye de ve illerde yaptığı etkinlikleriyle ilgili Vali Aktaş’a bilgiler sundu.

Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında “9.Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi’ İşbirliği protokolü çerçevesinde İlimiz genelinde bağımlılık konulu yarışmalar ve yapılan etkinlikler kapsamında yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından verildi.

Vali Aktaş, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi, Yeşilay Başkanı Mevci Çevik ve beraberindeki heyete, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında yapılan etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.

Ödül törenine, Vali Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Yeşilay Derneği Nevşehir Şubesi Başkanı Mevci Çevik, okul müdürleri ile dereceye giren öğrenciler katıldı.