Sağlık Tesislerinde Verimlilik Yerinde Değerlendirme Sonucu Açıklandı

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi sağlık tesisinin yönetiminde uyulması gereken asgari standartları içermektedir. Yerinde değerlendirme Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi’’ ile Sağlık tesislerinin hizmet sunumu verimliliğini değerlendirmek, kaliteli ve etkili hizmet sunumda sürekliliği sağlamak, yöneticilerin ve çalışanların sağlık hizmeti sunum süreçlerine dair farkındalığını arttırmak amacıyla oluşturulan yerinde değerlendirme sonucunda

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tesislerden

Ürgüp Devlet Hastanesi %95,33

Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi %92,75

Nevşehir Devlet Hastanesi %91,60

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi %91,58

puan alarak değerlendirmeyi başarılı bir şekilde tamamladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay; “Tesislerimizdeki bu yüksek orandaki değerlendirme sonucu gösterilen performans ve başarıdan dolayı Müdürlüğümüz Verimlilik Koordinatörüne ve tüm Tesis Yöneticilerine “Teşekkür Ediyorum.” dedi.